Cossano Belbo, piazzetta ricorderà l’ex sindaco Giovanni Filante. Partecipata cerimonia per l’intitolazione

Commovente cerimonia quella svolta domenica 30 ottobre a Cossano Belbo. L'Amministrazione comunale ha voluto intitolare all'ex sindaco Giovanni Filante, scomparso nel 2017, una piazzetta accanto al palazzo comunale.

Folta la presenza del pubblico oltre alle numerose autorità tra cui sindaci del territorio, il senatore Mino Taricco, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia, il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, il presidente dell'Unione Montana Roberto Bodrito, il direttore dell'ACA albese Fabrizio Pace, il professor Renato Grimaldi.

Il sindaco Mauro Noè dopo aver motivato l'intitolazione, ha letto una lunga ed emozionante biografia di Giovanni Filante. Ripercorrendo i suoi anni da amministratore della Cantina Terrenostre, ha ricordato poi i suoi 25 anni da primo cittadino di Cossano Belbo con l'elenco delle numerose opere realizzate compreso il triste periodo dell'alluvione del 1994.

In conclusione, l'elenco delle tante onorificenze nazionali e locali ricevute nel corso della sua concitata attività di amministratore pubblico e privato. I ricordi del professor Quaglia, legato a Filante da una quasi trentennale amicizia, a cui hanno fatto seguito il tributo del senatore Taricco, di Graglia, di Antoniotti, di Bodrito, del professor Grimaldi, del figlio del professor Cerruti, Giuse e da ultimo del figlio dello stesso Filante, Loris.

La scoperta del pannello di intitolazione della piazzetta, l'inno di Mameli e un ricco rinfresco offerto dalla locale Pro Loco hanno concluso magicamente la manifestazione. Corale l'approvazione da parte degli intervenuti per l'approppriatezza dell'intitolazione, riconoscendo unanimemente la grande persona che è stato Giovanni Filante.

L'Amministrazione comunale intende rendere la piazzetta luogo per attività culturali, educative e ricreative. Negli ultimi giorni sulla parete del municipio adiacente, sono comparse diverse pitture raffiguranti i frutti della terra: grano, nocciole, funghi, tutte realizzate dalla bravissima artista locale, Luciana Barolo, e una in particolare raffigurante un grappolo di Moscato spremuto dalle mani di un contadino col relativo mosto che scende in un bellissimo calice di vino, realizzato dal pittore Gianni Cerrato.

La piazzetta nel 2023, oltre a entrare in piena attività operativa, sarà ulteriormente impreziosita da un'originale opera d'arte, il cui autore rimane per ora sconosciuto.