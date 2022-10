Cuneo, Cherasco e Saluzzo ricordano il centenario della nascita di don Giussani

Il 15 ottobre 2022 è ricorso il Centenario della nascita del Servo di Dio don Luigi Giussani. Anche

nella Provincia di Cuneo il Movimento di Comunione e Liberazione propone alcuni eventi e iniziative per conoscere o approfondire la sua storia e la novità che continua a portare oggi nella vita di tanti e al servizio della Chiesa. Novità e ricchezza celebrate anche durante l’Udienza del 15 ottobre u.s. concessa al Movimento di CL a Roma da Papa Francesco a cui hanno partecipato 60.000 persone da tutto il mondo in cui Sua Santità ha ricordato che « don Giussani è stato padre e maestro, è stato servitore di tutte le inquietudini e le situazioni umane che andava incontrando nella sua passione educativa e missionaria. La Chiesa riconosce la sua genialità pedagogica e teologica, dispiegata a partire da un carisma che gli è stato dato dallo Spirito Santo per l’“utilità comune”».



Ecco gli appuntamenti.





SABATO 5 NOVEMBRE 2022, a Cuneo, Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in Via Roma n. 15, alle ore 17, visita della mostra virtuale sulla vita e opera di don Giussani, a cura dell’Associazione “Amici di don Vittorio Bordiga”.





SABATO 19 NOVEMBRE 2022, a Cherasco, Sala del Consiglio, Palazzo Comunale, Via Vittorio Emanuele 79, alle ore 17, incontro con le testimonianze di Michele Campiotti, membro della Diaconia centrale di CL, di Marco Nicastro, ingegnere, e di famiglie.





DOMENICA 4 DICEMBRE 2022, a Saluzzo, Chiesa Confraternita della Croce Nera, piazza San Nicola, ore 18, percorso di canti, musiche e ascolti a cura del Coro di Comunione e Liberazione di Cuneo.





Don Luigi Giussani era nato il 15 ottobre 1922 a Desio, in provincia di Monza e Brianza, si è spento a Milano nel 2005. All’età di dieci anni entra in seminario, dove poi insegnerà per diversi anni, completa la sua formazione nella facoltà teologica di Venegono. Ha insegnato religione al liceo G.Berchet di Milano ed è stato anche docente di Teologia morale all’Università Cattolica di Milano. L’insegnamento al liceo lo avvicina alle problematiche educative, nel 1954 fonda Gioventù Studentesca e scrive testi per diffondere il Vangelo tra i giovani. Da questo gruppo e sotto la sua guida nasce nel 1969 il movimento Comunione e Liberazione, che da allora si è diffuso in Italia e in circa 90 paesi del mondo.