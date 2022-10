"Cuneo non è mai stata così sporca": inciviltà o mancanza di servizio pubblico? [FOTO]

Sono numerose le segnalazioni che riceviamo, periodicamente, sulla sporcizia e l'incuria della città di Cuneo. In particolare nella parte oltre corso Dante e nelle vie, anche del centro storico, a minor densità di locali commerciali.

I negozianti, infatti, da sempre puliscono davanti ai loro locali.

E' una commerciante a risollevare la questione, che si acuisce puntualmente dopo i fine settimana.

"Ma lo possiamo fare un articolo sulla sporcizia che c’è in terra a Cuneo? Mai è stata così sporca, si tratta di inciviltà (sì…) o mancanza di servizi?", ci scrive.

La commerciante ha già segnalato la questione all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, che a sua volta avrebbe inoltrato all'ufficio competente. Ma per ora nessuno avrebbe risposto.

"Cuneo è sempre più turistica. Ma che immagine diamo della città? Cartacce, mozziconi ovunque, lattine e bottiglie abbandonate, sporcizia sotto i portici, escrementi di piccioni... nelle scorse settimane sono stata a Parma e a Pavia: tutto perfetto. O da loro la gente non butta a terra oppure qualcuno pulisce. Nella strada dove ho il negozio passavano a pulire tutte le mattine. Ora, da tempo, non si vede più nessuno", continua.

La commerciante sottolinea come, nel panorama cittadino, si salvi solo via Roma, grazie ai commercianti, che puliscono le loro aree, e al fatto che è una strada piuttosto stretta. Il resto della città è molto sporco. "La gente butta a terra nonostante abbia il cestino o il posacenere solo a venti metri di distanza. Questo è frutto di maleducazione e menefreghismo, non ci rendiamo conto che la città è di tutti, per cui anche nostra. L'amministrazione presumo sia concentrata su altri problemi, come se la pulizia di una città non fosse prioritaria. Non so se sperare meno nel senso civico delle persone o nell'intervento del Comune. Ma è un dato di fatto: Cuneo non è mai stata così sporca come in questo periodo".

Sulla questione abbiamo interpellato Giorgio Chiesa, presidente dell'Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia e di WeCuneo, l'associazione dei commercianti del centro commerciale naturale del capoluogo.

Per Chiesa il problema sta nella scarsa educazione al rispetto del bene comune. "In casa non butto l'immondizia a terra. E se mi cade qualcosa, la raccolgo. La città è casa nostra e dovrebbe valere lo stesso principio. Ci sono gli addetti che puliscono, ma non basta, perché sono di più quelli che sporcano. Chiudo con la famosa frase di John Fitzgerald Kennedy: "Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese". Per me sta tutto qui".