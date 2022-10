Cuneo vola: più di 70 mila passeggeri hanno scelto Levaldigi quest’estate

Numeri in crescita quelli dello scalo cuneese secondo il report dell’Associazione Italiana Gestori Aeroporti di Confindustria

L’anno solare deve ancora terminare, ma a settembre i passeggeri che hanno usufruito dello scalo aeroportuale di Levaldigi hanno già superato quelli dello scorso anno.



Un numero attestato dalle statistiche fornite mensilmente dall’Associazione Italiana Gestori Aeroporti di Confindustria.





PASSEGGERI FINORA RADDOPPIATI RISPETTO AL 2021



Da gennaio a settembre di quest’anno si segnalano 123.042 passeggeri ad essere transitati dallo scalo cuneese. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano stati 52.988. Da segnalare, però, come quello fu un anno ancora segnato da particolari restrizioni in termini di contenimento pandemico. Ma il dato è decisamente migliore anche del periodo pre-Covid. A settembre 2019 furono 60.472 i viaggiatori che erano passati per l’aeroporto della Alpi e del Mare a partire dall’inizio dell’anno che si chiuse con 92.401 passeggeri totali, mentre furono 81.762 quelli del 2021.

Un dato più che raddoppiato a fronte di un minor numero di ‘movimenti’, ovvero il totale degli aeromobili in arrivo o partenza nello scalo nella frazione saviglianese.

Nei primi nove mesi del 2019 furono 3.415 i voli che partirono o atterrarono in terra di Granda, numero che arrivò a 3.877 nel 2021.



NUMERO DI VOLI IN LEGGERO CALO

Finora, invece, da inizio dell’anno, nonostante il ‘boom’ di passeggeri, si segnala una leggera flessione sui voli: a fine settembre sono stati 2.753 con un calo del 7,4% rispetto allo stesso periodo preso in esame del 2021.

ESTATE DA BOOM, IL PICCO AD AGOSTO



L’impennata di passeggeri si è segnalata soprattutto quest’estate con un picco nel mese di agosto con 18.681 persone che sono partiti, arrivati o transitati dall’aeroporto di Cuneo.





In totale da giugno a settembre sono stati 70.996 i passeggeri, di cui circa 60mila su voli nazionali e poco meno di 10 mila gli utenti internazionali. Attualmente lo scalo ha attive cinque tratte per Cagliari, Palermo, Bari, Casablanca e Roma (quest’ultimo inaugurato il 28 marzo di quest’anno).

L’estate del 2021 aveva visto transitare 44.429 passeggeri, mentre furono 27.475 nel 2019.