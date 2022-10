Il Comune di Alba si conferma attento a chi ha bisogno di aiuti economici e non solo

Elisa Boschiazzo si dice soddisfatta per l'operato del Comune di Alba in ambito socio assistenziale e di attenzione ai giovani

Il sociale, un aspetto al quale il Comune di Alba tiene in modo particolare, come testimoniato dal resoconto che, l’assessore preposto Elisa Boschiazzo, ha fatto durante la serata di venerdì 28 ottobre in cui, con la Caritas Alba e il CSA Alba, Langhe e Roero, si è parlato di povertà sul territorio.

Sostegno per locazioni, affitti, bollette varie, mense e trasporti, anziani, assistenza, giovani sono le voci principali su cui l’amministrazione comunale ha lavorato.

«Nel 2021 – dichiara Elisa Boschiazzo – il Comune di Alba ha stanziato 37 mila Euro per sostegno case popolari, e, grazie al bando regionale “Sostegno locazioni” ha aiutato 73 famiglie per un importo di 186 mila Euro. Per il pagamento bollette varie sono state aiutati negli ultimi due anni (2020-2021) 297 nuclei familiari per un totale di 376 mila Euro.

Il sociale passa anche attraverso la scuola: per spese di mensa sono stati investiti 121 mila Euro, mentre 12250 Euro per il trasporto scolastico. E, in tema lavoro, sono state attivate 18 borse per altrettanti giovani tirocinanti, per un importo totale di 27 mila Euro.

Sempre in tema giovani, l’ultima “Estate ragazzi” ha visto un investimento di 160 mila Euro, a cui dobbiamo aggiungere 3500 Euro elargiti per piccoli centri di “Estate bimbi”.

La collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale ha permesso di donare a questa importante realtà più di 1 milione di Euro per le varie attività e, in tema di aiuto e attenzione al tessuto sociale, abbiamo lavorato, e continuiamo a farlo, per monitorare lo stato di vita degli stagionali durante la vendemmia, grazie al supporto della figura dell’assistente sociale da me fortemente voluta.

Per il 2022 abbiamo ottenuto 200 mila Euro da un bando e messo a regime altrettanti 200 mila Euro per affitti e Tari.

In conclusione come Comune di Alba siamo soddisfatti della sinergia creatasi con CSA, Caritas Alba, e, di cascata, con le associazioni di volontariato del territorio. L’intento è quello di creare una rete capillare che possa raggiungere anche quelle persone che, per vari motivi, non osano rivolgersi al centri di aiuto, così da rendere più dignitosa la loro vita e migliorare il tessuto sociale albese e delle zone limitrofe».