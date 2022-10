Il comune di Castelletto Stura ottiene oltre 1,5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo nido

Il Comune di Castelletto Stura ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito dei progetti del PNRR, un finanziamento da 1.580.000 euro per la costruzione di un asilo nido sul territorio comunale.

La procedura, iniziata a febbraio 2022, legata all’Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia” della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR è uno dei due progetti presentati su questa linea, coordinata dal sindaco Alessandro Dacomo, dal vice sindaco Andrea Sarotto e dall’assessore Davide Rinaudo, con la partecipazione attiva dei consiglieri comunali e con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico comunale, prevede l’inizio dei lavori entro il 31 marzo 2023, data fissata inderogabilmente per l’aggiudicazione dei lavori.

Il progetto prevede la realizzazione di un asilo nido nella zona compresa tra il campo da calcio a 7, via Torre e il parcheggio comunale, nelle immediate vicinanze dell’attuale plesso scolastico, con benefici per lo sviluppo urbanistico di tutto il paese oltre al miglioramento e decongestione della viabilità su via Cuneo.

Si tratta di un servizio che era assente in paese e che sicuramente è altamente migliorativo per gli standard e la qualità della vita di Castelletto Stura.

Estremamente soddisfatti la Giunta e gli amministratori della maggioranza che dichiarano: "Si tratta di un grande risultato non solo per l’Amministrazione Comunale, ma soprattutto per il paese intero e per i comuni e le frazioni limitrofe che potranno giovarsi di questo servizio sempre più indispensabile, si vede così coronato un obiettivo strategico, che con la costruzione di un nuovo asilo nido, possa venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei genitori, compresi quelli che lavorano nell’area industriale e che possono aver la necessità di lasciare i figli in un ambiente moderno, sicuro ed altamente formativo, in tutta tranquillità".

"Si dice molto spesso - concludono dall'amministrazione - che i comuni non abbiano le risorse professionali per presentare progetti in grado di attingere ai fondi messi a disposizione dai complessi bandi del PNRR. Questa è una problematica stringente, ma è altresì vero che tutti gli uffici comunali si sono adoperati e continuano a mantenere una altissima efficienza, su tutti i bandi in corso. Nello specifico grazie all’affidamento della progettazione allo “Studio Settanta7” è stato presentato un progetto apprezzato per il potenziamento dell’offerta nei servizi d’istruzione, anche prescolare come gli asili nido. Avere una nuova struttura a disposizione per i bambini del nostro paese è oggettivamente un successo per Castelletto Stura. Lo è tanto per i bambini quanto per le famiglie.

Il Decreto Direttoriale n. 57 del 2022, con il quale il Comune di Castelletto Stura è stato ammesso a finanziamento, riconoscendo la bontà del progetto presentato, stabilisce che le procedure per l’aggiudicazione dei lavori debbano essere avviate quanto prima per rispettare le tempistiche prescritte a livello europeo".