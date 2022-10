Instagram down: tantissimi profili bloccati e migliaia di follower persi

"Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022".

Sono migliaia e migliaia, in tutto il mondo, le persone che si sono ritrovate l'account Instagram bloccato o che hanno perso, senza alcun apparente motivo, chi qualche decina e chi qualche migliaio di followers.

Guardate il vostro profilo, se ne avete uno. Vedrete che sono improvvisamente diminuite sia le persone che vi seguono che quelle che seguite.

Tra queste c'è anche Monia Re, famosissima wedding planner e organizzatrice di eventi di Cuneo. Il profilo legato alla pagina @kairoseventistudio è stato bloccato. Un profilo da 12.000 follower, per lei 10 anni di attività e di lavoro. "Sono in contatto con decine di persone nella mia stessa situazione. E sto leggendo che è un problema diffuso. Quello che temo è di perdere contenuti e persone che mi seguono", evidenzia.

Anche la procedura di comunicazione con Instagram viene interrotta. Aperta la segnalazione, si attende un codice di sblocco che non arriva.

Secondo il sito DownDetector i problemi sono iniziati intorno alle 14 ora italiana e stanno interessando la piattaforma a livello globale. Il motivo dell'interruzione non è chiaro. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Instagram su cosa abbia generato il problema.

Anche tra gli utenti che non hanno il profilo bloccato vengono comunque segnalati problemi di caricamento e scorrimento delle foto. Lo scorso 25 ottobre il down aveva riguardato Whatsapp, con Instagrame Facebook un'altra delle app di Mark Zuckerberg.

Il social di Mark Zuckerberg ha fatto sapere di stare tentando di risolvere il problema: "Sappiamo che alcuni di voi stanno avendo problemi ad accedere ai propri account. Ci stiamo lavorando e ci dispiace per il contrattempo".