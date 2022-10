La tangenziale di Mondovì finisce sui social di Matteo Salvini: “Tra le tante opere pubbliche da sbloccare”

"Buon ponte a chi si sta godendo qualche giorno di ferie, buon lavoro a chi non ha staccato, e buon Halloween a tutti (tranne a quelli che si sono ritrovati a Modena per fare casino). Ho qualche aggiornamento per voi dal mio ufficio al ministero, speriamo che ascolti anche qualche giornalista di sinistra distratto. Dalle parole ai fatti."

Con queste parle, Salvini, nella giornata di oggi, sui suoi canali social ufficiali, da Facebook a TikTok, ha condiviso un video in cui, dopo un commento sui fatti accaduti a Modena, mostra un elenco di 117 opere pubbliche da "sbloccare, accelerare" in tutta Italia come la metro di Catania, la tangenziale di Lucca, la Vigevano-Malpensa e tra queste fa capolino la tangenziale di Mondovì.

Anche se i tempi per la conclusione della variante sono, possiamo dirlo, biblici, in realtà non è un'opera “bloccata”, ma certamente da velocizzare.

Un video che arriva a pochi giorni dall’ultimo consiglio comunale monregalese, tenusosi lo scorso 27 ottobre, durante il quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del terzo lotto (leggi qui).

Il progetto definitivo era stato presentato nel 2020, condiviso con i cittadini tramite una diretta streaming, e poi rivisto nel 2021, quando il terzo lotto era stato inserito dal Governo tra le 44 grandi opere da sbloccare, con la nomina di un commissario straordinario.

Dopo l’approvazione del progetto all’unanimità ora si attende il proseguo dell’iter, che dovrebbe, si spera, essere cantierizzato nel 2023.