L'Ato 4 ci riprova: un nuovo bando per la riduzione delle perdite della rete idrica

Si è svolta nei giorni scorsi la conferenza dell’ambito territoriale ottimale 4 cuneese, riunita in seduta straordinaria per approvare le modifiche al progetto da presentare alla seconda finestra del bando PNRR misura “4.2 - riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua”.

Crediamo di aver risolto le questioni formali che sono state ostative per l’ammissione alla prima tranche di finanziamento e confidiamo che la qualità tecnica del nostro progetto venga apprezzata, come dimostrano tra l’altro i circa 10 milioni di euro ottenuti sulla Missione 2, Componente 4, Investimento 4.4 del PNRR relativa a fognatura e depurazione di cui abbiamo ricevuto notizia ieri (6.364.000 di euro per il rifacimento del collettore consortile da Limone Piemonte a Vernante e 3.636.000 di euro per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei comuni del Roero).

In ogni caso, nel tentativo di prevenire nuove e strumentali polemiche, anche se sappiamo rischia di essere vano, ricordiamo che si tratta pur sempre di un bando e che in quanto tale non c’è alcuna certezza di finanziamento. In caso di insuccesso non avremo pertanto perso alcunché, consapevoli però che abbiamo comunque fatto il nostro dovere con dedizione e tenacia.