Le proprietà delle erbe officinali in una serata col Lions Club Carrù Dogliani

Giovedì 27 ottobre serata di ritrovata convivialità presso l'agriturismo La Pieve di Dogliani per il Lions Club Carrù Dogliani.

Dopo la lettura del codice dell'etica lionistica, fatta dal cerimoniere Paola Porta, la serata è proseguita con i saluti del presidente Giorgio Colombo, che ha ringraziato tutti i soci intervenuti alla prima serata ufficiale, che inaugura il programma delle serate conviviali nel suo anno sociale 2022/2023.



Ospite e relatore della serata il dottor Pietro Lugliengo, farmacista ed esperto di erbe officinali, che, in un intervento divulgativo, ha illustrato le proprietà e le caratteristiche anedottistiche, medico scientifiche, chimiche e farmaceutiche di alcune erbe officinali spontanee e commestibili.



L'argomento è stato seguito con molto interesse da tutti i presenti che hanno avuto modo di approfondire conoscenze in merito alle proprietà di alcune erbe spontanee e il loro utilizzo per creare oli essenziali e le loro proprietà curative, disintossicanti, depurative o lenitive.