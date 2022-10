La città di Mondovì ha sottoscritto il patto per il controllo di vicinato

Come anticipato nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, nella mattinata del 26 ottobre scorso, alla presenza dei vertici territoriali delle Forze di Polizia, ha avuto luogo in Prefettura la sottoscrizione del "Protocollo d'Intesa per il Controllo di Vicinato" tra il prefetto Fabrizia Triolo ed il sindaco del Comune di Mondovì Luca Robaldo.