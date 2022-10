Nuovo primario per la Cardiologia di Savigliano

Il dottor Michele de Benedictis, 55 anni, è il nuovo direttore della struttura complessa di Cardiologia dell’ospedale di Savigliano.

Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Cardiologia con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, il dottor De Benedictis dal gennaio 2021 era già direttore sostituto della Cardiologia saviglianese, dove approdò nel 1999 dopo un breve periodo di attività svolta come libero professionista.

Il dottor De Benedictis, con una formazione specifica in Elettrofisiologia ed Emodinamica, ha ottenuto nel suo percorso lavorativo numerosi incarichi, nel periodo di permanenza al SS. Annunziata, sino alla responsabilità della Emodinamica.

E’ stato consulente per lo sviluppo dell’interventistica coronarica presso l’Emodinamica dell’Ospedale San Lazzaro di Alba e per l’attività di elettrostimolazione cardiaca presso i laboratori di elettrofisiologia degli ospedali di Alba e Mondovì.

Relatore e docente in numerosi convegni e congressi, è autore principale e co-autore di decine di pubblicazioni scientifiche.