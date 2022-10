Nuovo sistema di prenotazione accesso al centro prelievi dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo

Sarà attivo da lunedì 7 novembre il nuovo sistema di prenotazione accessi presso il centro prelievi dell’Azienda Ospedaliera Croce e Carle di Cuneo sito in via Carlo Boggio 14. Gli utenti potranno prenotare da pc, tablet e smartphone una fascia oraria nella quale presentarsi al centro prelievi e contestualmente riceveranno un codice di prenotazione utilizzato durante tutto l’iter presso la struttura.

Rimane sempre attivo l’accesso diretto per coloro che non utilizzeranno tale modalità. In questo caso il codice per accedere alla struttura verrà rilasciato all’ingresso.

Prenotarsi è semplicissimo: basterà collegarsi al sito www.ospedale.cuneo.it e cliccare su “prenotazione centro prelievi”. Si aprirà una pagina in cui verranno richiesti alcuni dati: indirizzo mail o cellulare (fondamentale inserire correttamente il dato in quanto si riceverà un Sms o mail di avvenuta prenotazione con le info necessarie), sede, servizio da prenotare (attualmente è attiva la prenotazione per l’accesso al centro prelievi), data e fascia oraria prescelta .

Terminata l’operazione l’utente riceverà via mail o Sms il codice di prenotazione con il quale dovrà presentarsi presso il centro prelievi 5 minuti prima della fascia oraria prescelta. Attraverso il messaggio ricevuto è inoltre possibile disdire la prenotazione.

Quando il display esterno riporterà il numero di prenotazione si potrà accedere ai locali e attendere la chiamata agli sportelli amministrativi.