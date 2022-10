Savigliano, l’amministrazione alle prese con stadio Morino, palazzetto dello sport e piscina comunale

Savigliano, tra le “sette sorelle” della Granda, è sempre stata all’avanguardia in fatto di impianti sportivi.

Il passare degli anni, richiede però interventi – in qualche caso radicali – visto che l’usura del tempo comincia a far sentire i suoi effetti in particolare su piscina comunale e palazzetto dello sport

Anche lo stadio Morino necessita di interventi per i quali esiste già un progetto di fattibilità per un importo di 550 mila euro.

Nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale, i consiglieri della minoranza di centrosinistra, Tesio, Seliak e Calcagno hanno chiesto, al riguardo, chiarimenti al sindaco Portera.

In particolare, è stato chiesto “se l’importo risulta essere sufficiente a realizzare tutte le opere previste inizialmente (manto sintetico antistadio, illuminazione campo principale e antistadio, rete antistadio) e qualora, a causa dell’aumento del costo delle materie prime, l’importo non risultasse più sufficiente, se l’amministrazione è intenzionata ad effettuare comunque l’intervento e come intenda finanziarlo”.

In ballo c’è anche la nuova pista di atletica, per la quale risultano, anche in questo caso, già stanziati oltre 600 mila euro.

Il sindaco Portera, che ha mantenuto per sé la delega allo Sport, rispondendo agli interroganti, ha spiegato che l’amministrazione sta vagliando attentamente l’intero comparto dell’edilizia sportiva per addivenire ad un progetto complessivo, che riguardi sia i singoli impianti, sia la loro dislocazione.

Il più oneroso, dal punto di vista finanziario, sarà quello della piscina comunale, una delle prime realizzate in provincia, che ha superato il mezzo secolo di vita.

Interventi che comporteranno esborso di risorse finanziarie importanti per le quali si confida nei fondi europei.

In particolare, si spera di poter ulteriormente attingere alle risorse del Pnrr.