Backstage, rivedi la puntata dedicata al mese europeo della sicurezza informatica

La puntata di Backstage firmata Targato Cn, andata in onda gìovedì 27 ottobre e condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto è stata dedicata ad ottobre, il mese europeo della sicurezza informatica.

In trasmissione è intervenuto Piercarlo Bruno, amministratore unico del gruppo 3C di Savigliano, azienda che da trent’anni si occupa di sicurezza informatica, cyber security e business continuity. Insieme all'ospite abbiamo approfondito come prevenire, evitare o risolvere possibili problematiche legate al mondo virtuale.

Ottobre è stato il mese europeo della sicurezza informatica, tematica alla quale si collegano fenomeni quali il bullismo in rete, le truffe commesse tramite il sistema del phishing, le sempre più frequenti intrusioni nella nostra sfera privata, non raramente perpetrate tramite l’hackeraggio dei nostri profili social, Instagram o Facebook in particolare.

O, ancora, la piaga dei ‘ransomware’, virus sviluppati dai criminali informatici che, dopo aver preso il controllo di computer e server domestici o aziendali, richiedono ai malcapitati utenti veri e propri riscatti per riportare gli stessi sistemi al loro normale funzionamento. In un’era digitale in continua evoluzione, è quindi importante sapere come proteggere computer e privacy, ma anche come difendersi da reati e soprusi – non ultima la violenza di genere - che passa attraverso la rete.

Si ringraziano Beppe Ghisolfi e Danilo Paparelli. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.

Rivedi la puntata: