Addio a Sergio Ruberi, volontario degli Alpini di Bra

Il Gruppo degli Alpini di Bra è in lutto per la scomparsa, all’età di 60 anni, di Sergio Ruberi che ha fatto dell’altruismo e della solidarietà la sua costante di vita.

Profondo il cordoglio nel mondo delle penne nere. Il capogruppo dell’Ana di Bra, Tino Genta, lo ricorda con commozione e affetto: “È andato avanti, per restare comunque per sempre nei nostri cuori. Sergio era un uomo pieno di bontà e di grande generosità, che ha lasciato un’indelebile traccia del suo lavoro a favore del prossimo e un esempio di disponibilità sia come membro del direttivo sia della corale”.