Casa Gas Free: migliora i consumi energetici con la degassificazione del tuo immobile

Casa Gas Free è un’Associazione Ambientalista che, da diversi anni, si occupa della diffusione della cultura "GAS FREE", ovvero si adopera al fine di portare avanti un progetto di totale degassificazione delle case italiane, nel minor tempo possibile e rivolgendosi a tutti: a privati proprietari di case, ad impresari, a progettisti, a soggetti appartenenti alle forze politiche, ad aziende e amministrazioni locali. Il progetto è sicuramente ambizioso ma, secondo l'associazione Casa Gas Free, perfettamente realizzabile grazie ad un cambiamento culturale.

Il progetto

Il progetto Casa Gas Free affonda le proprie radici nel 2011, quando lo staff decise di dare vita al “processo di degassificazione del parco immobiliare italiano", con lo scopo di informare e di sensibilizzare i cittadini italiani sulla questione e realizzare la prima casa totalmente priva di fonti fossili, in zona climatica E, la quale è tutt'oggi esistente e perfettamente funzionante. Dopo aver acquisito ancor più esperienza nel settore, nel 2017 il team ha lanciato il progetto a livello nazionale, registrando il marchio CASA GAS FREE e definendone gli obiettivi ed il protocollo. Nel 2022 nasce ufficialmente l'associazione Casa Gas Free Ets (No Profit), alla quale possono aderire tutti i liberi cittadini che ne condividono gli stessi ideali e vogliono contribuire alla diffusione della cultura ambientalista, in ogni ambiente e ad ogni livello. Lo staff dell'associazione è composto da un'ampia rete nazionale di soggetti professionisti e specializzati nel settore della progettazione di impianti ed involucri per abitazioni, i quali cooperano tra loro al fine di garantire il massimo risparmio energetico, senza l'utilizzo di fonti fossili, combustibili gassosi o altri combustibili derivanti da fonti non rinnovabili, garantendo al contempo un maggior comfort abitativo ed una maggiore sicurezza all'interno delle abitazioni.

La certificazione Casa Gas Free

Il team dell'associazione Casa Gas Free si occupa inoltre del rilascio della omonima certificazione in presenza di requisiti predeterminati nel protocollo. L'associazione si occupa in particolare di verificare e certificare che le abitazioni progettate e costruite da soggetti terzi, presenti sul territorio nazionale, siano sicure e ad alta sostenibilità, ovvero che siano in grado di garantire un alto grado di comfort termico e sanitario in ogni stagione, con qualsiasi temperatura e soprattutto che assicurino consumi energetici ridotti al minimo, prodotti sfruttando al massimo le fonti rinnovabili. In particolare è essenziale che per la produzione di energia elettrica e termica l'abitazione non utilizzi alcun tipo di combustibile di origine gassosa o altre fonti fossili. Una casa certificata Gas Free assicura vantaggi non solo al singolo proprietario dell'abitazione, ma all'intero ambiente. È dunque di fondamentale importanza rendere la propria casa sostenibile ed a basso consumo energetico, conformemente ai parametri elencati nel protocollo, potendo così ottenere la Certificazione Casa Gas Free. In particolare essere in possesso della certificazione comporta diversi vantaggi concreti:

• Un maggior prestigio della propria abitazione, la quale sarà in grado di garantire a qualsiasi inquilino presente o futuro una maggiore sicurezza in casa ed una minor spesa per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento invernale o per il raffrescamento estivo dell'abitazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e per la cottura dei cibi.

• Un maggior valore economico. In caso di vendita della casa difatti, essere in possesso della certificazione e della relativa targhetta aumenta notevolmente il valore economico dell’immobile. Una casa sostenibile e a basso consumo energetico difatti assume sul mercato immobiliare un valore maggiore rispetto alle altre abitazioni.

• Una maggiore garanzia di raggiungere il risultato finale Gas Free per la propria abitazione, potendo scegliere personalmente il progettista direttore dei lavori e la ditta che si occuperà della realizzazione e dell'installazione di eventuali nuovi impianti e delle attrezzature necessarie.

Come richiedere la certificazione

Per qualsiasi informazione, per prendere visione del protocollo Casa Gas Free e dei requisiti richiesti per ottenere la certificazione, è possibile recarsi sul sito ufficiale e scaricare gratuitamente il Protocollo e il Modulo "Verifica CFG" per effettuare la richiesta. Una volta effettuati tutti i relativi accertamenti, l'associazione si occuperà di spedire all'indirizzo indicato sul modulo di richiesta il certificato, firmato da un membro dello staff, e la relativa targhetta, riportante il marchio registrato, da poter esporre all'interno o all'esterno della propria abitazione.