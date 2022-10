Come alleviare i dolori causati da un alluce valgo senza chirurgia

Ogni giorno hai bisogno dei tuoi piedi per tenerti in movimento e goderti la giornata. In effetti, il dolore è il peggior nemico quando arriva il momento di svolgere le attività quotidiane e camminare.

Fortunatamente esistono diverse soluzioni per alleviare i sintomi dell'alluce valgo e permetterti di goderti la tua passeggiata in tutta tranquillità.

Cos'è un alluce valgo?

L'alluce valgo o borsite si verifica quando l'osso nell'articolazione dell'alluce viene spostato. Quando ciò accade, la pressione sull'articolazione aumenta nel tempo e l'alluce viene spinto verso l'interno, comprimendo le altre dita. Ciò si traduce quindi in un doloroso bozzo sul piede ben visibile. L'alluce valgo può causare molto dolore e rendere difficile indossare le scarpe. In alcuni casi, i pazienti possono anche avere difficoltà a camminare e mantenere l'equilibrio. Per questo motivo, è meglio discutere la situazione con un podologo al fine di ottenere una diagnosi e un trattamento appropriati.

Le cause, i sintomi ed i trattamenti dell'alluce valgo

Questa deformazione dell'avampiede può avere origini diverse. Può essere ereditaria, essere la conseguenza di una malattia infiammatoria o apparire come risultato dell'uso regolare di scarpe non adatte (a punta, tacchi alti). Il piede viene quindi messo alla prova, il che favorisce lo sviluppo di un alluce valgo. Si tratta di una deformità del piede femminile in 9 casi su 10. L'alluce valgo provoca spesso arrossamento e dolore nella zona situata alla base dell'alluce. Infatti, il conflitto del piede con la scarpa porta ad un'eccessiva pressione e attrito sulla “cipolla”. Se questo contatto aggressivo della scarpa è ricorrente, possiamo vedere comparire sul piede, a livello della "cipolla", zone di calli. Inoltre provoca, nel caso di una grande angolazione, la sovrapposizione dell'alluce sul secondo o viceversa.

All'insorgere del problema, la gestione può iniziare con l'uso di un'ortesi correttiva per alluce valgo per alleviare il dolore. Quando la deformazione è favorita da una particolare morfologia del piede (es. piede piatto o cavo), si consiglia l'uso di un'ortesi plantare.



Per le forme avanzate, la chirurgia sarà un'opzione da considerare. Poiché l'alluce valgo è una deformità irreversibile che non può scomparire nel tempo, la chirurgia è l'unico trattamento definitivo per l'alluce.

Ci sono alternative alla chirurgia per alleviare temporaneamente il dolore causato dall'alluce valgo.

Acquista scarpe larghe

Una delle principali cause di alluce valgo come dicevamo prima è indossare scarpe che non calzano bene. Infatti, la scelta del giusto tipo di scarpe è fondamentale per evitare il rischio di una maggiore deformazione dei piedi e permettere di camminare senza soffrire. Le scarpe più larghe riducono la compressione e quindi il dolore causato dall'alluce valgo fornendo più spazio per le dita dei piedi. Evita i tacchi alti, le scarpe a punta e le passeggiate a piedi nudi. Se possibile, dovresti optare per scarpe che forniscano un buon supporto per il piede. Per quanto riguarda la suola, è preferibilmente amovibile, in modo da poter essere sostituita da un'ortesi plantare all'occorrenza.

Ortesi plantari

Prodotta e prescritta da un podologo, l'ortesi è un dispositivo ortopedico su misura che si adatta perfettamente alla forma del tuo piede. Viene utilizzata per correggere, compensare e persino preservare le funzioni degli arti inferiori. In presenza di un alluce valgo, a volte è consigliata un'ortesi plantare per ridistribuire adeguatamente il peso sotto il piede, riducendo così la pressione sull'articolazione e il dolore.

Divaricatori e ortesi correttive

I metodi di trattamento conservativo per l'alluce valgo consistono nell'indossare protettori, separatori di dita, divaricatori statici e ortesi correttive. Le ortesi e i separatori/divaricatori sono pratici durante la deambulazione. Questi strumenti possono migliorare l'allineamento e la correzione dell'avampiede, ridistribuire i carichi e fornire supporto per articolazioni instabili e iperlassità/ipermobilità del primo raggio del piede. Possono alleviare la pressione e il dolore localizzati. Lo shop online della Farmacia Cavalieri mette a disposizione una vasta scelta di divaricatori, ortesi correttive e protezioni in gel e tessuto elastico per alleviare i dolori causati dall'alluce valgo. Visita la pagina online per saperne di più!