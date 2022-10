Come aprire un conto corrente per impresa a Dubai?

Se sei in procinto di aprire o trasferire la tua società a Dubai, dovrai sicuramente appoggiarti in loco ad un istituto bancario e aprire un conto corrente societario. Dubai è il luogo ideale per aprire un conto bancario e investire. Aprire un conto bancario al di fuori del proprio Paese d'origine per una società gestita da stranieri è perfettamente legale ed è un modo affidabile per gestire le proprie finanze. Avere un conto bancario negli emirati può rivelarsi molto vantaggioso: infatti, Dubai è il più grande hub bancario offshore poiché è strategicamente posizionata al centro dell'Asia, dell'Europa e dell'Africa. C'è da considerare anche che è possibile il pieno rimpatrio dei profitti, poiché le società a Dubai potranno rimettere tutti i loro guadagni nel loro Paese d'origine. Politicamente ed economicamente, Dubai è decisamente stabile, il che la rende sicura e protetta per le imprese. I titolari di conti bancari di Dubai beneficiano anche di sicurezza, privacy e anonimato poiché le informazioni sui clienti non vengono divulgate. Inoltre, i conti e tutte le transazioni possono essere eseguite in qualsiasi parte del mondo tramite l'online banking.





Come aprire un conto bancario per impresa?

Chiunque, residente o non residente, apra un conto bancario societario a Dubai, è tenuto a possedere e gestire un'impresa. Alcuni requisiti di identificazione del cliente variano a seconda delle dimensioni e dell'attività dell'azienda. Qualsiasi banca avrà bisogno di informazioni che dimostreranno l'esistenza legale dell'entità aziendale. I candidati sono tenuti a fornire una serie completa di documenti interni per identificare la direzione e il beneficiario effettivo finale all'interno della struttura e tutti questi documenti devono essere legalizzati e autenticati.

Per aprire un conto bancario a Dubai sono necessari i seguenti documenti:

certificato di registrazione, atto societario e statuto, copie dei passaporti degli azionisti e dei firmatari autorizzati, licenza commerciale della società, certificati di azioni e molti altri. È evidente, dunque, che, malgrado Dubai goda di una burocrazia snella, l'iter procedurale va gestito con attenzione e cautela: pertanto, il "fai-da-te" è escluso.





