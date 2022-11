Polliotto (Unc): “Bonus 150 euro, a novembre un aiuto per i consumatori”

Consumatori in difficoltà, arriva il Bonus 150 euro di novembre. Un aiuto una tantum previsto dal Decreto Aiuti Ter che, per essere percepito nella busta paga del prossimo mese, deve prevedere da parte del lavoratore dipendente la compilazione di un modulo di autocertificazione da consegnare al datore di lavoro.

Il decreto, all’articolo 18, prevede che sia riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti: quindi, “L’autocertificazione serve al lavoratore dipendente a comunicare al proprio datore di lavoro di non aver ricevuto il bonus di 150 euro da un altro datore. L’indennità infatti spetta una sola volta pur in presenza di più rapporti di lavoro”, esordisce l’Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

Precisa inoltre il noto legale: “L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale”. A essere esclusi sono anche gli operai agricoli a tempo determinato. Inoltre, nel computo valutativo del tetto della retribuzione devono essere considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.

Per poi concludere: “Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale”.

Unc Piemonte è attiva telefonicamente allo 011 5611800 dal lunedì al venerdì in normale orario d’ufficio, e anche via mail all’indirizzo di posta elettronica uncpiemonte@gmail.com, e sul sito www.uncpiemonte.it.