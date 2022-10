Arte e Moda: al via la mostra pittorica “Armonie Femminili – Percorsi Inclusivi” firmata Elena Mirò

Arte e Moda, un connubio d’eccezione per celebrare le donne nella loro straordinaria unicità e nel loro ruolo strategico per la società. Elena Mirò sceglie l’Arte per raccontare e sostenere il mondo femminile in collaborazione con Zonta International, organizzazione impegnata a migliorare la condizione legale, politica, economica e professionale delle donne.

Una mostra itinerante allestita a partire da marzo 2022 nelle boutique Elena Mirò in Italia e che conclude il suo percorso con un allestimento esclusivo ad Alba nella prestigiosa chiesa di San Domenico e in contemporanea nella boutique albese del brand.



La mostra pittorica “Armonie Femminili – Percorsi Inclusivi” racconta un percorso creativo in cui volti, profili, silhouette di donne, divenute “icone” della storia dell’arte, sono reinterpretati dall’artista Stefania Scarnati.

La mostra sarà visitabile presso la chiesa di San Domenico, dal 4 al 20 novembre 2022 (dal martedì al venerdì h.15-18; sabato e domenica h.10-12 e 15-18) e, nelle stesse date, presso la boutique Elena Mirò di Piazza Risorgimento.



L’esposizione sarà anche occasione per confermare il consolidato rapporto di collaborazione che lega il brand del Gruppo Miroglio con Zonta International.