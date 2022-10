La Montagna e l'Outdoor protagonisti di WOW: dal 18 al 20 novembre a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo

A Borgo San Dalmazzo è in arrivo un altro evento organizzato dall’Associazione Ente Fiera Fredda, questa volta tutto dedicato allo sport e alla cultura outdoor.

Da venerdì 18 a domenica 20 novembre Palazzo Bertello ospita WOW, il Winter Outdoor Weekend.

Un evento a ingresso gratuito organizzato insieme ad ATL del Cuneese, con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo e in collaborazione con Massi Sport, grazie al supporto di Fondazione CRC, Parco Fluviale Gesso e Stura, Aree Protette Alpi Marittime, Corpo Nazionale Soccorso Alpino, Global Mountain. Con il sostegno di Acqua San Bernardo, Caffè Fantino, Bordiga, Banca di Boves e Banca CRS.

“È una primissima edizione, una cosa totalmente nuova – spiega il presidente dell'Ente Fiera Fabrizio Massa -. Si tratta di un primo salone della montagna che porta le aziende del settore sportivo presentando le novità legate al materiale tecnico. Poi ci saranno gli stand turistici con tutte le stazioni sciistiche e gli sci club, oltre agli stand di Cai, Soccorso alpino e Global Mountain. Ci saranno anche percorsi in bici per i bimbi studiati dal Parco fluviale, e stiamo lavorando per avere il Palaclima del Parco Alpi Marittime.

Ci sarà anche spazio per il cibo di montagna. “I rifugisti proporranno i loro piatti forti lavorando tutti insieme in un'unica cucina con un menù studiato per l'occasione. Non solo polenta, ma tante idee e prodotti del territorio dal sapore delle terre alte”, aggiunge Massa.

“L'idea è quella di riuscire a creare una bella attrazione per tutti gli appassionati della montagna e dell'attività all'aria aperta”, conclude il presidente dell'Ente Fiera Fredda.

Maggiori informazioni su www.fierafredda.it