Grande partecipazione per il Motogiro della Bianco Moto

Cos’è che ha contribuito a determinare il successo del Motogiro della Bianco Moto? Semplice, mettete in un mixer tre componenti: una stupenda giornata di sole, la perfetta organizzazione ed un alto numero di partecipanti, provenienti oltre che dal cuneese anche dal torinese e dalla Liguria, agitate il tutto ed otterrete un risultato perfetto!

Un sabato caldissimo, con oltre venticinque gradi, fattore che ha messo a dura prova gli iscritti, un percorso sapientemente studiato e collaudato da Ricky Arnaudo del Bemar Racing Team, coadiuvato dagli altri uomini del team, presenti ad ogni incrocio per indicare la strada da seguire e la partecipazione di un centinaio di partecipanti, collaboratori inclusi, hanno sicuramente contribuito a ripagare gli sforzi organizzativi profusi dalla Bianco Moto e dagli uomini del Bemar Racing Team.

Ottimo il percorso, con un tratto pianeggiante da Cuneo a Dogliani, dove hanno iniziato a susseguirsi salite con stretti tornanti e veloci semicurve, per poi tuffarsi in audaci discese, che hanno impegnato per oltre otto ore i partecipanti al motogiro, con qualche sosta più o meno lunga per potersi ritemprare ed espletare i bisogni fisiologici.

Dopo aver gustato la colazione offerta dalla Bianco Moto, il motogiro ha preso il via poco prima delle 10,00, effettuando la prima relativamente lunga sosta a Cortemilia, da dove il multicolore serpentone, con una forte dominante di giallo dovuto alle pettorine fornite dall’organizzazione, è ripartito, dirigendosi verso l’astigiano, con destinazione Roccaverano, dove è stato consumato il pranzo al sacco.

Un giro ad anello ha poi portato i radunisti ad attraversare i paesi di Spigno Monferrato, Piana Crixia e Mombaldone, dove il gruppone ha sostato per visitare il paesino e giungere nuovamente a Cortemilia, da dove si è proseguito per Castino, Feisoglio, Niella Belbo e Dogliani, affrontando poi l’ultimo tratto che ha portato i “girini”, poco dopo le ore 19,00 sino a Monterosso Grana, per l’allegra cena passata in buona compagnia presso l’Agriturismo Il Falco.