All'ospedale Carle di Cuneo corsi per l’assistenza a persone affette da demenza

Si terranno presso l’Ospedale Carle di Cuneo tre incontri formativi per familiari e badati di persone affette da demenza. I corsi prevedono interventi di geriatri, neurologi, psicologi, educatori, infermieri, rappresentati delle realtà socio-sanitarie locali (CSAC, UVG, Patronato). L’obiettivo del corso è quello di migliorare le conoscenze inerenti le seguenti tematiche: decorso della malattia, strategie non farmacologiche per la gestione dei disturbi comportamentali, obiettivi di cura, salvaguardia del proprio benessere, tutela legale, Servizi territoriali e residenziali.

Gli incontri sono gratuiti, per parteciparvi occorre iscriversi (fino ad esaurimento posti, 40), telefonando al numero 0171 616377, il lunedì e il venerdì nel seguente orario: dalle ore 8 alle ore 10 e dalle 13.30 alle 15.30.

Il Corso prevede tre incontri pomeridiani (21, 24 e 29 novembre) di cui l'ultimo dedicato a colloqui (singoli o in gruppo) con educatori, medici, psicologo, infermieri, assistente sociale per approfondimenti riguardo dubbi, richieste e per condivisioni di esperienze personali.