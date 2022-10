Saluzzo: musica e dolci, il connubio perfetto da gustare al Monastero della Stella

Musica e cibo sono un connubio perfetto. La musica può infatti influenzare, a livello emozionale, la percezione del cibo che si sta gustando ascoltandola.

L’associazione Antidogma Musica propone, sabato 5 novembre alle 21, al Monastero della Stella, il concerto “Girovagando tra Opera, Musical e Cinema” durante il quale si terrà un cooking show in cui lo chef Gabriele Trovato, ispirandosi alla musica, preparerà in diretta alcuni dolci che il pubblico degusterà durante la serata.

Ad illustrare la preparazione dei dolci sarà, in qualità di esperto, Mauro Frascisco Consultore nazionale dell’Accademia italiana della cucina. Protagonisti del concerto saranno Maurizio Morganti, al clarinetto e Alessandro Gagliardi al pianoforte. Il duo si esibirà su un repertorio di brani celebri tra i quali: la Fantasia da Le nozze di Figaro di Mozart, la Fantasia da Porgy and Bess di Gershwing, una selezione di brani di Bernstein tratti dal musical West Side Story. Il programma proseguirà con le composizioni di Henry Mancini tratte dai film Colazione da Tiffany tra cui la famosissima “Moon river”.

Immancabili le note tratte da Nuovo Cinema Paradiso, con il toccante Tema d’amore scritto da Andrea Morricone, per concludersi con le colonne sonore dei film Amarcord, Il Gattopardo, Otto e mezzo di Nino Rota. Il concerto si terrà nella Chiesa di Santa Maria della Stella. A seguire, nel salone degli eventi, ci sarà la possibilità di degustare i dolci preparati in diretta, accompagnati da vino Quagliano.

L’evento è organizzato in collaborazione con Think Servizi, società incaricata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per la gestione gli eventi nel Monastero della Stella.

Il biglietto per l’accesso al concerto con degustazione è di 15 euro.

Prenotazione obbligatoria, entro mercoledì 2 novembre, sul sito: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/girovagando-tra-opera-musical-cinema/157