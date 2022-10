Dove posso imparare a giocare a Padel?

La disponibilità di 4 campi permette di garantire un servizio completo e dare la possibilità a chi decide di migliorare di poterlo fare in qualsiasi fascia oraria.

Il nostro istruttore è infatti disponibile dalle prime ore del mattino alla chiusura serale.

Le lezioni durano un’ora e sono rivolte ad un vasto pubblico, da chi è alle prime armi e vuole iniziare a conoscere il gioco a chi ha già iniziato ma vuole scoprire qualche trucchetto per superare gli amici, da chi padroneggia già i colpi e vuole affinare la tecnica a chi desidera trovare nuove soluzioni tattiche.

Alle lezioni si può partecipare singolarmente o in gruppi da 2,3 o 4 persone e a chi sceglie di iniziare un percorso offriamo la possibilità di acquistare un pacchetto da 5 lezioni ad un prezzo agevolato.

I bambini e i ragazzi possono usufruire di tariffe agevolate e per loro vengono organizzati corsi settimanali. Saranno organizzati tornei per giocatori di tutti i livelli e promossi eventi indirizzati a donne e ragazze per far conoscere il padel a tutti e creare una rete di appassionati sempre più grande! La nostra forza principale sarà l’entusiasmo che stanno dimostrando le ragazze ed i ragazzi dello staff! L’energia e la voglia di mettersi in gioco saranno il carburante per questa splendida avventura.

Particolare attenzione sarà rivolta ai più piccoli ed ai ragazzi, con iniziative sportive ed altre complementari. Anche per le Aziende attente al benessere ed alla motivazione del proprio personale ci saranno proposte ed opportunità per collaborazioni, convenzioni e spazi per le loro attività.

Per maggiori informazioni https://bovespadelclub.it/

Telefono 346-1193697

Facebook https://www.facebook.com/bovespadelclub

Instagram https://www.instagram.com/bovespadelclub/