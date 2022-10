A Fossano un lunedì speciale con le telecamere del programma di Rai Uno "Paesi che vai"

Un lunedì mattina anomalo quello vissuto oggi, 31 ottobre, in piazza Castello a Fossano.

Leonardi stesso ha passeggiato tra i figuranti dei borghi del palio scritturati per l'occasione e tra gli sbandieratori esibitisi a favore di camera per i numerosi clip con i quali verrà montata una prossima puntata dedicata alla famiglia Savoia.

Dall'abstract preparato dagli autori per la puntata di prossima trasmissione: "(...) La città di Fossano accoglie i visitatori con angoli, vicoli e chiese che riportano ad atmosfere medievali e barocche. In posizione strategica, per la presenza del fiume Stura, e ottimo collegamento per i traffici tra Piemonte e Liguria fu sin dal medioevo ambita da più dinastie. Furono gli Acaja a dotarla dello splendido castello che tutt’oggi ne è il simbolo e che nel XVI secolo accolse Carlo Emanuele I di Savoia e la sua sposa, l’Infanta di Spagna. La meraviglia di quell’evento è riproposta ogni anno grazie allo spettacolare Palio dei Borghi, che mostra come una cittadina così moderna, attiva e ricca di risorse industriali, sappia conservare con orgoglio la sua memoria storica, e riproporla grazie alla passione di tutta la cittadinanza".