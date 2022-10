Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì vince 3-1 a Lecco; I commenti di Pizzolato, Ripalbelli e Solforati (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ieri pomeriggio ha conquistato la prima vittoria in campionato andando a vincere per 3-1 in casa della Picco Lecco. Dopo una partenza complicata, dovuta soprattutto all'ottimo approccio al match messo in campo dalla squadra lombarda, le Pumine hanno reagito con la giusta verve, conducendo in porto un successo importante quanto meritato.

Al termine della gara abbiamo raccolto i commenti a caldo delle centrali Valeria Pizzolato, Chiara Ripalbelli e del tecnico Matteo Bibo Solforati. Vi proponiamo alcuni spezzoni delle interviste, che saranno trasmesse integralmente venerdì 4 novembre alle ore 21 nel corso della 2^ puntata di Time Out: