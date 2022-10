Volley maschile Serie C: VBC Mondovì/Villanova alla terza vittoria stagionale

Terzo successo stagionale per il VBC Mondovì/Villanova, che piega per 3-1 il Valsusa e conquista così il terzo successo stagionale su quattro partite sino ad ora giocate.

"Nei primi due set e nel quarto - commenta al termine coach Massimo Bovolo - siamo sempre stati saldamente in vantaggio nel punteggio, vincendo senza eccessive difficoltà i parziali. Nella terza frazione, invece, siamo partiti bene, poi abbiamo commesso qualche errore gratuito di troppo e ci siamo disuniti, prendendo un pò un' imbarcata ed arrendendoci in volata soprattutto per demeriti nostri. Dobbiamo continuare a lavorare sugli aspetti che sono andati meno bene e continuare nel nostro processo di crescita tecnico-tattico che di maturazione"

Con tutto l' organico a disposizione Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in regia, Genesio opposto, Bertano e Berutti centrali, Garelli e Paganelli in banda, Fenoglio e Basso liberi, inserendo durante la gara Bessone, Penta, Caldano e Macagno.

Nel set d' apertura i monregalesi partono forte e si portano prima sull' 8-4, poi sul 12-6, quindi sul 19-14 ed infine chiudono senza difficoltà 25-16.

La seconda frazione ricalca l' andamento della prima, con i monregalesi che si portano prima sul 10-5, poi sul 18-11 ed infine chiudono senza alcuna difficoltà 25-13.

Nel terzo set, con Bessone in campo in banda al posto di Garelli, il VBC Mondovì/Villanova parte bene e si porta prima sul 9-6 e poi sul 14-11, quindi cala d' intensità e così il Valsusa, sfruttando anche una serie di errori gratuiti dei monregalesi, tornano sotto, ottenendo prima la parità sul 19-19 e poi allungando di 2 punti sino a chiudere in volata 25-23, mentre entrano Penta, Caldano, Basso e Macagno.

Nella quarta frazione, con in campo Caldano al centro e Basso nel ruolo di libero ed il rientro in banda di Garelli, i monregalesi tornano a dettare il ritmo, portandosi prima sul 15.7, poi sul 21-12 ed infine chiudono senza alcuna difficoltà 25-15.

Sabato alle ore 18.30 il VBC Mondovì/Villanova è atteso dalla difficilissima trasferta sul campo del Racconigi del centrale Longo, del palleggiatore Alloatti, entrambi ex, e dell' opposto Ariaudo, ex giocatore della Bre Banca Lannutti in A1, attuale capolista solitario con 11 punti e che nell' ultimo turno ha vinto 3-1 ad Asti. Per i monregalesi si tratta di un impegno estremamente arduo ed impegnativo, ma che può dire a che punto è al momento il processo di crescita della squadra.