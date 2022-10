YOUNGER WINE incontra Umberto Bera della Cantina Bera di Neviglie [RIVEDI LA PUNTATA]

Rivedi la seconda puntata di Younger Wine, la rubrica che parla dei giovani produttori del territorio di Langhe e Roero, realizzata in collaborazione con Gai Macchine Imbottigliatrici.

A condurre Flavia Monteleone.

L'ospite della seconda puntata è Umberto Bera della Cantina Bera di Neviglie.

Secolare è la tradizione viticola della famiglia Bera, mentre solo alla fine degli anni ‘70 ha iniziato a vinificare per l’imbottigliamento e la vendita diretta con la propria etichetta; l’azienda si estende oggi su una superficie di 30 ettari di cui oltre 23 a vigneto, allargandosi anche ai comuni limitrofi. Da come la descriveva il “Grande” Luigi Veronelli ad oggi alcune cose sono cambiate: i vigneti e la gamma dei vini si sono ampliati, la cantina si è ammodernata ed inoltre passando per Valter e Alida, sulla scena aziendale si è affacciata una nuova generazione, Umberto e Riccardo.