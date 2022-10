L'albese Roberto Fantaguzzi porta una scossa elettrica alla "12 ore Il Ciocco"

Alla “12 ore Il Ciocco”, che si disputa in un’area naturalistica di 600 ettari con 42 km di sentieri, strade e percorsi ciclabili nell'immenso bosco nel cuore della Valle del Serchio in Toscana tra le Alpi Apuane e l'Appennino Tosco - Emiliano, una scossa elettrica direttamente dalle Langhe: il nostro lettore e conosciuto motociclista agonistico albese Roberto “Fantaroby” Fantaguzzi ha partecipato alla storica manifestazione, ideata nel 1975, e lo ha fatto con una moto elettrica, la Sur-Ron.



Molti i partecipanti che hanno preso parte alle 36 prove speciali suddivise in due parti da sei ore, affrontate da Fantaroby in modo egregio.

Dopo le prime 6 ore di gara disputate nella giornata di sabato 22 ottobre, un centinaio di piloti sono tornati a sfidarsi nelle rimanenti 6 ore di gara in programma domenica 23 ottobre. Alla guida delle loro moto d’epoca da Regolarità oppure delle loro due ruote elettriche, i partecipanti sono partiti alle 8 del mattino affrontando le tre prove speciali disegnate dagli organizzatori del Moto Club Perla del Tirreno e della società Cromatica Strategic Communication. Iscritti a coppie oppure individualmente nella classe Marathon, tutti si sono divertiti, trascorrendo un fine settimana da incorniciare all’insegna dell’intramontabile passione per il tassello vintage.



«Ho ricevuto una telefonata di invito a partecipare alla rievocazione storica della 12H del Ciocco – afferma Fantaroby – ed ho deciso di farlo con la Sur-Ron, un motociclo elettrico equiparabile ad un 50 cc di cilindrata per partecipare in maniera ufficiale all'evento nella modalità Marathon. Ho affrontato 12 ore di gara in solitaria in 36 prove di accelerazione, enduro test e cross test di quello vero, quello della regolarità di un tempo: tronchi, radici, fiumi, acqua, polvere,pietre, salite, discese, salti accompagnati dalla pioggia che si è riversata ininterrottamente sin dalle prime ore della giornata di sabato.

E devo dire che è andata “alla grande”, perché l’utilizzo di questa Sur-Ron mi ha stupito: sono riuscito ad arrivare primo nella categoria Marathon Elettriche e secondo a soli 17’’ nella classifica moto convenzionali.

È stata una bella scoperta: motocicletta piccola, compatta, leggera, con ruote di piccole dimensioni e la poca potenza del motore sulla carta potevano essere un limite in realtà si sono trasformate nella sua forza. Immediatamente ho capito che io mi dovevo adattare ma soprattutto inventare uno stile di guida per far rendere questa moto al massimo e tutto ha funzionato. Il mix tra esperienze passate in downhill, la pratica del trial ed il motocross hanno creato il giusto connubio per fare rendere questa moto elettrica al 100%.



Mi sono trovato spesso in coda prima dello start delle prove speciali ed i miei colleghi motorizzati endotermici spesso spegnevano il motore per rispetto poichè si sentivano a disagio nel vedere una moto silenziosa che comunque viaggiava come un proiettile».

«Un ringraziamento speciale alla O.M.E. Officine Meccaniche Emiliane nella persona di Corrado per avere creduto in Fantaroby come ambassador di questo prodotto in questo evento e mi auguro di avergli dato le giuste soddisfazioni e la giusta risonanza per far capire che il mondo del fuoristrada in elettrico è ormai avviato e consolidato. Ringrazio in modo particolare Daniele Papi, organizzatore dell'evento, che ha voluto questa "formula" elettrica per far capire che il prodotto è pronto. L'esperienza non termina qui, invito tutti il 6 novembre 2022 a venire alla MONFERRAGLIA che si svolgera' a Cerrina Valle ( AL)» conclude Fantaroby.