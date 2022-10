Karting, Manuel Daziano alla Superfinal internazionale e al Campionato italiano ACI

Due prestigiosi appuntamenti per Manuel Daziano, giovane pilota di kart di Vicoforte: Manuel, classe 2007, grazie ai risultati ottenuti in stagione e alla sua costante crescita, ha avuto modo di partecipare all'evento internazionale Rok Cup Superfinal 2022, e di difendere i colori della rappresentativa Piemonte-Liguria – unico pilota nella categoria KZ2 – al Campionato italiano Aci karting per squadre regionali.

In ordine cronologico, la prima prova affrontata da Daziano è andata in scena dal 19 al 22 ottobre scorso sul circuito South Garda Karting di Lonato (Brescia). Uno scenario eccezionale, con ben 373 piloti provenienti da 49 paesi diversi a darsi battaglia in gara, con un livello tecnico elevatissimo; 36 i partecipanti nella categoria Shifter, quella di Manuel, che in qualifica arriva ad appena mezzo secondo dalla pole.

Parte al 24° posto, nella prima manche chiude 19°, mentre nella seconda è costretto a fermarsi per noie al motore. Nella terza manche è quindi costretto a partire dal fondo, dopo aver rimontato diverse posizioni viene coinvolto nel contatto tra due concorrenti e chiude ancora a fondo classifica; ma in finale, pur partito dalla 24ª posizione, riesce a rimontare fino alla 13ª piazza, un risultato senz'altro lusinghiero visto il livello dell'evento. Avendo ricevuto la convocazione, Manuel Daziano ha quindi partecipato alla 37ª edizione del Campionato italiano ACI per Regioni, che si è disputato dal 28 al 30 ottobre sul circuito Cogiskart di Corridonia. Anche in questo caso, un folto e qualificato parco concorrenti, con dodici rappresentative regionali per un totale di 116 piloti, scelti dal referente ACI karting di ogni zona sulla base dei risultati conseguiti nei singoli campionati regionali. La squadra Piemonte-Liguria era rappresentata da otto piloti, uno dei quali Manuel, unico alfiere della KZ2.

Piazzatosi al nono posto in qualifica a soli 3 decimi dalla pole, chiude al settimo posto in Gara-1; a norma di un regolamento che tiene conto non tanto dell'esito della gara, ma del secondo miglior tempo delle qualifiche, riparte all'undicesimo posto e sfila nono sul traguardo, finendo però poi in 13ª posizione a causa di 5 secondi di penalità affibbiati per il musetto del kart staccato. L'evento è stato trasmesso su Sky.

"Ho vissuto due esperienze fantastiche – commenta Manuel Daziano al termine delle gare. - Ho potuto misurarmi con piloti provenienti da tutta Italia, nella gara di Corridonia; e addirittura da tutto il Mondo nella Superfinal. Un confronto che senz'altro mi aiuta a continuare a crescere. Ringrazio come sempre la mia famiglia, i meccanici, il team AB Racing Kart di Filippo Buran e lo sponsor Cartiera Torre Mondovì di Alberto Ghigliotti".