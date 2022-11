A Dronero picchetto d’onore alla tomba dei Caduti in occasione del 1° novembre

La pioggia a Dronero non ha fermato la volontà di esserci. Questa mattina, 1 novembre, in occasione della ricorrenza di Tutti i Santi, il Comune, in collaborazione con il Comando del 2° Reggimento Alpini, ha organizzato un picchetto d’onore alla tomba dei Caduti presso il cimitero monumentale.

Ad essere presenti due militari e il Maresciallo Capo Cristian Allione.

"La memoria è la nostra più grande ricchezza, ciò che ci permette decisione, impegno e consapevolezza". Un momento toccante, una cerimonia fortemente voluta e molto sentita alla quale hanno partecipato il vicesindaco Mauro Arnaudo, l’assessore Carlo Giordano e le delegazioni dell’Ana (Associazione nazionale alpini) e Anpi (Associazione nazionale partigiani).

