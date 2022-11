A Manta tanti bambini e ragazzi alla manifestazione Puliamo il mondo

Si è svolta 29 ottobre a Manta la manifestazione "Puliamo il mondo", promossa da Legambiente e dall'amministrazione comunale mantese, alla presenza del sindaco Paolo Vulcano e del vicesindaco Roberto Satto.

La manifestazione ha avuto inizio in piazza del Popolo, davanti al municipio, dove i volontari hanno distribuito a tutti i ragazzi presenti i dispositivi di protezione e il materiale per procedere alla raccolta rifiuti per le strade mantesi in totale sicurezza. A seguire la squadra di giovani mantesi si è incamminata per le vie del paese raccogliendo i rifiuti che hanno trovato lungo il percorso, con la preziosa assistenza degli adulti e volontari presenti e dei Vigili urbani con il comandante Fulvio Senestro.