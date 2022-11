A Monchiero la cerimonia per commemorare i Caduti di tutte le guerre

Martedì 1° novembre 2022 alle ore 09.30 presso la Parrocchia Beata Vergine del Rosario in Monchiero, Don Angelo Carosso coadiuvato dal Diacono Nicolò Scalabrino e dalle Suore del Todocco ha celebrato una S. Messa in ricordo:

dei Caduti di tutte le Guerre;

dei Caduti di Nassiriya nel 19° anniversario;

del personale delle Forze Armate in occasione della loro giornata commemorativa;

Erano presenti il sindaco di Monchiero Riccardo Ghigo, con il Gonfalone del Comune, gli assessori Costa e Bernocco, i consiglieri comunali Clerico, Milano, Cagnotti, Balbi e Canavese, le Suore del Todocco con i ragazzi del catechismo, il Gruppo Alpini rappresentato da Gian Franco Clerico e Porasso Renato, la Pro loco di Monchiero con il suo Presidente Walter Rovella nonché i cittadini Monchieresi che non hanno voluto mancare a questa importante ricorrenza.



Terminata la S. Messa, la cerimonia si è spostata nella vicina piazza del Comune dove è ubicato il monumento ai caduti. In quel luogo, i neo diciottenni Lorenzo Milano e Michael Rinaldi hanno deposto la corona di alloro preparata dall’Amministrazione Comunale mentre il ragazzo Valentino RULLO con il Messo Comunale Dario Porasso procedevano con l’alzabandiera al suono dell’Inno Nazionale.



Due gesti semplici ma significativi che dimostrano quanto sia importante che alle nuove generazioni vengano insegnati i valori basilari della solidarietà, onestà, lealtà, amor di Patria, Pace e tanto buon senso.



Il Sindaco ha ricordato i caduti di tutte le guerre spiegando che troppe persone sono morte per la libertà di tutti conquistata con la Democrazia ed il dovere di ogni singolo cittadino è quello di non dimenticare questi fatti che ancora oggi ci permettono di vivere con molti DIRITTI ed altrettanti DOVERI. Un particolare ricordo è andato alle vittime del conflitto Ucraino che da circa un anno stanno pagando la follia di un conflitto ingiusto;



i caduti di Nassiriya di cui il 12 novembre prossimo ricorrerà il 19 anniversario che rappresentano un esempio di altruismo in favore di altre popolazioni. Un doveroso pensiero è stato rivolto al Caporal Maggiore Alessandro Pibiri della Brigata Sassari che il 5.6.2006 moriva a Nassirija in un attentato, mentre entrambi si trovavano in missione di Pace;

l

a giornata delle Forze Armate con il personale dell’Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Carabinieri, uomini e donne al servizio del Paese che rappresentano un sicuro punto di riferimento per tutti i cittadini. Sono persone semplici che vanno amate, sostenute, incoraggiate e non derise, insultate o vilipese;

che i valori quali la solidarietà, l’onestà, la lealtà, l’amor di Patria, la Pace ed il buon senso devono essere insegnati ai nostri giovani non solo dalle rispettive famiglie ma anche dalla società civile e da quella ecclesiastica;



In chiusura il sindaco, ha ribadito che il periodo che stiamo vivendo è particolarmente complesso, per la guerra in Ucraina, il caro bollette e la mancanza di lavoro. E’ necessario comunque essere fiduciosi e guardare con positività anche le cose più negative, dalle quali possiamo sempre imparare qualcosa ed in questa ottica è necessario aiutarsi vicendevolmente pensando non al bene del singolo individuo ma a quello della collettività.



Un doveroso ringraziamento da parte del sindaco agli intervenuti, a Don Angelo Carosso ed al Diacono Nicolò Scalabrino, alle Suore del Todocco, ai giovani Lorenzo Milano, Michael Rinaldi e Valentino Rullo, al Messo Comunale Dario Porasso che hanno collaborato con l’Amministrazione Comunale per la piena riuscita della cerimonia, al Gruppo Alpini ed alla Pro loco Monchiero, a tutti i Monchieresi che partecipando a questa commemorazione hanno dato il giusto tributo a chi non è più con noi.