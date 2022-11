Guasto tecnico alla funicolare di Mondovì: servizio sospeso, istituiti pullman per gli studenti

Un improvviso guasto tecnico si è verificato questa sera, martedì 1° novembre, alla funicolare di Mondovì.

Il servizio, che doveva svolgersi fino alle 20, è stato interrotto e sostituito con l'istituzione di una navetta.

Si tratterebbe di un guasto elettronico e al momento il servizio è sospeso.

Da inizio servizio di domani, mercoledì 2 Novembre e fino a cessata esigenza gli utenti potranno utilizzare la navetta sostitutiva "Funicolare". Il servizio verrà ripristinato non appena saranno ultimati i necessari interventi.

Per gli studenti che devono raggiungere i plessi scolastici nel rione Piazza si informa che sono stati istituiti tre pullman sostitutivi in piazzatta Levi/corso Statuto. Gli stessi svolgeranno anche il servizio di ritorno per l'uscita da scuola se il servizio funicolare non sarà ancora stato ripristinato.