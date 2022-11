"Let it snow": nevica al rifugio Quintino Sella, ai piedi del Re di Pietra [VIDEO]

Nevica in Valle Po, ai piedi del Re di Pietra, come testimonia il video condiviso su Facebook dal rifugio Quintino Sella al Monviso circa un'ora fa.

Una bella notizia e delle belle immagini di normalità, per il periodo e per le quote, dopo mesi e mesi di siccità e temperature ben sopra la media. Quello che si è chiuso ieri è stato l'ottobre più caldo degli ultimi 65 anni, con un’anomalia termica positiva superiore a 3.5 °C rispetto alla norma del periodo di riferimento 1991-2020 e supera mediamente di 1 °C il 2° mese di ottobre più caldo della serie che risultò essere ottobre 2001.