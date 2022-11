Più di centocinquanta partecipanti al Meeting della Green Community delle Terre del Monviso

Grande successo per il primo appuntamento del Meeting della Green Community delle Terre del Monviso, che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre presso Il Quartiere di Saluzzo e che ha visto la partecipazione di più di centocinquanta persone, in prevalenza cittadini delle valli Po e Varaita e del saluzzese, desiderosi di dare un contributo per la progettazione dello sviluppo “green” del territorio.

Numerosi anche gli amministratori presenti, a testimonianza di come il tema della green community sia sentito e partecipato da chi rappresenta il territorio. Tra i relatori si sono susseguiti molti rappresentanti delle istituzioni locali e sovralocali: dagli amministratori dagli enti che costituiscono la green community ai presidenti di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo. E poi, la rappresentanza di Uncem Piemonte e del D.A.R.A (Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie). Di grande interesse le testimonianze portate dalle altre due Green Community sperimentali finanziate contestualmente a quella delle Terre del Monviso, quella del Parco Regionale Sirente Velino e quella dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, i cui rappresentanti hanno partecipato in videoconferenza. "Abbiamo organizzato un evento di lancio della green community, progetto che vede il Comune di Saluzzo impegnato direttamente, anche in termini economici, a sostenere una progettualità condivisa di cui è capofila l’ Unione Montana Valle Varaita. Silvano Dovetta venerdì ha presentato i dati concreti del progetto, che porteremo avanti nei prossimi tre anni" dice il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.

Un pubblico attento ed appassionato ha riempito la sala e, dal primo pomeriggio fino a sera, ha partecipato attivamente mettendosi in gioco e lavorando di visione al prossimo futuro del territorio. Distribuiti su sette tavoli di lavoro, condotti da un gruppo coordinato di esperti e di facilitatori, i partecipanti sono stati accompagnati in un processo di analisi e ragionamento costruttivo su tematiche strategiche per lo sviluppo della progettualità. Si è discusso e guardato al futuro circa i temi della mobilità sostenibile, dell’agroecologia, distretti del commercio e del cibo, della riserva MAB Unesco, delle foreste e della filiera del legno, delle comunità energetiche, degli invasi e dell'emergenza idrica e delle politiche giovanili.

I contenuti emersi sono stati infine presentati sinteticamente in plenaria ed andranno a costituire un documento di lavoro strumentale alle prossime azioni.

La conclusione della giornata è stata infine affidata a Luca Mercalli, presidente della Società Metereologica Italiana e noto climatologo, che ha prospettato un'analisi dei prossimi scenari di futuro, intersecando i temi emersi nel pomeriggio con le grandi sfide del nostro pianeta. La Green Community delle Terre del Monviso è costituita dalle Unioni Montane Valle Varaita (ente capofila) e Comuni del Monviso, dai Comuni di Saluzzo, Lagnasco e Manta, dai Consorzi Bacini Imbriferi Montani del Varaita e del Po e dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso