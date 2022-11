Quest'anno la festa dei vigili del fuoco della Granda sarà nel cuore di Cuneo

Il comando provinciale dei Vigili del fuoco della Granda sta già mettendo a punto i preparativi per celebrare il prossimo 4 dicembre, giorno in cui si celebra la festa del Corpo, che coincide con Santa Barbara, la loro protettrice.

Il comandante Corrado Romano, alla guida dei vigili del fuoco della Granda dallo scorso mese di giugno, ha deciso di portare la festa nel cuore del capoluogo, piazza Galimberti.

In caserma, dove normalmente si svolge la cerimonia, ci sarà l'omaggio ai Caduti, alla presenza del Prefetto, ma la festa, che includerà vari saggi dimostrativi, sarà in città. Tra i saggi, non mancherà la sempre spettacolare discesa di alcuni vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino fluviale (SAF), che si caleranno dall'autoscale, imbragati, accompagnando il dispiegamento di un lunghissimo Tricolore; seguirà il saggio con la scala controventata, sorretta da funi e non appoggiata ad una parete e quello dello spegnimento di una bombola di gas mentre brucia.

La messa verrà celebrata in Cattedrale, alla presenza delle principali autorità civili e militari della Granda.

Durante la mattinata verranno forniti anche i dati degli interventi del 2022 e verrà probabilmente proietatto un video che riassumerà i più importanti e impegnativi.

Una mattinata aperta a tutta la cittadinanza e in particolare ai bambini, da sempre affascinati dal mondo dei vigili del fuoco. Quello dei pompieri è infatti, da sempre, il Corpo più amato.

I vigili del fuoco della Granda saranno in piazza Galimberti anche per la tradizionale Befana del Vigile, il prossimo 6 gennaio. Come non mancherà un video di auguri alla popolazione, sul quale, però, al momento non è stato svelato alcun dettaglio.