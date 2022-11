"Sindaca di Cuneo, ci appelliamo a lei per riaprire il sottopasso del Movicentro"

A Cuneo non sono nuovi gli appelli per la riapertura del Movicentro, chiuso a maggio 2020 anche per questioni igienico-sanitarie legate al Covid, essendo area di possibili assembramenti. Il sottopasso era infatti diventato l'accampamento notturno di decine di stagionali della frutta. Un problema più volte tamponato, con lo sgombero, fino alla definitiva decisione di chiuderlo.

Alle polemiche e agli appelli si aggiunge oggi anche quello della Cellula Coscioni della provincia di Cuneo.

"Ci appelliamo alla sindaca Patrizia Manassero per riaprire il sottopasso del Movicentro." Così in una nota Filippo Blengino, Martina Maero e Alice Depetro, coordinatori della Cellula Coscioni della Provincia di Cuneo, organizzazione territoriale dell'Associazione Luca Coscioni.

"Il sottopasso è un collegamento fondamentale tra l'ascensore e i servizi del Movicentro, tra cui la farmacia. Specie per le persone disabili o con difficoltà motorie, la prolungata chiusura del sottopasso è una vera e propria barriera architettonica. Proponiamo la riapertura del sottopassaggio." - concludono i tre esponenti.

Il tema era stato oggetto di un'interpellanza del consigliere comunale Giancarlo Boselli nella seduta dello scorso 25 luglio. Luca Serale, vicesindaco, aveva risposto: "Il problema esiste e ce l'abbiamo ben chiaro. La chiusura del sottopasso nasce da un'istanza di sicurezza pubblica, concordata con Prefettura e Questura. Decisione dettata anche dal fatto che abbiamo un cantiere che finirà a fine anno, quello della velostazione, dove c'era il centro vaccinale. Non è mai mancata l'attività degli operatori sociali sul territorio, di giorno e anche di sera, per dare alternative a chi vuole pernottare in quello spazio, dando alternative sia per i pasti che per l'accoglienza notturna. Abbiamo anche attivato un info point braccianti. C'è poi il progetto Boa, che riguarda quell'area. Il tema non è sottovalutato, anzi, insieme ad altri temi farà parte di un incontro che avverrà il giorno 27 in Prefettura, per fare il punto e decidere come agire, non solo in quella zona, ma in tutto il quartiere di Cuneo centro".

Insoddisfatto Boselli, che aveva definito penosa la risposta di Serale: "Siete incapaci di agire. Lo avete chiuso perché non sapete come gestire il problema. Le persone hanno il diritto di utilizzare l'ascensore e il sottopasso".