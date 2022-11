"Sorpresa del 1° novembre": la prima neve al Colle dell'Agnello, in Valle Varaita

Una spolverata di neve sul colle dell'Agnello, in alta Valle Varaita.

L'immagine è stata scattata alle 8 di questa mattina 1° novembre e condivisa da Cristian Roasio. Centinaia i like, decine i commenti.

La nevicata appare quasi un miracolo, viste le temperature dei giorni scorsi, da tarda primavera, con lo zero termico prossimo ai 4.000 metri. Finalmente, grazie alla perturbazione in corso, è tornata aria più fredda in quota, con nevicate, seppur di modesta entità, sopra i 2.500 metri di quota.

Ricordiamo che la strada del Colle dell'Agnello verrà chiusa il prossimo 3 novembre, alle 12, proprio per l'avvicinarsi della stagione invernale.