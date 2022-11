Fondo stradale bagnato: incidenti a Pollenzo, La Morra e Bene Vagienna

Sono tre gli incidenti stradali che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco della provincia di Cuneo nell'ultima ora.

La causa è quasi certamente riconducibile alla pioggia e al fondo stradale bagnato. Per fortuna, nessuno dei sinistri risulta essere particolarmente grave.

Il primo si è verificato a Pollenzo, sulla provinciale 7, una delle strade a più alta incidentalità della Granda. Due le macchine coinvolte, non ci sarebbero feriti. Un secondo incidente è avvenuto in via Re Umberto I a La Morra, dove i vigili del fuoco di Alba e Bra sono stati chiamati per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Un terzo sinistro è in corso in via Bene Vagienna, sulla provinciale 173 dopo Carrù. Una vettura si è ribaltata uscendo di strada. Stanno operando i vigili di Fossano e Mondovì. Anche in questo caso non risultano persone ferite in modo serio.