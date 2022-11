Entrate erariali da record per il gioco legale. Fari puntati sulla sicurezza dell’online

I dati parlano chiaro: il settore del gioco d’azzardo pubblico e legale è tornato ai livelli pre-pandemia. Anzi, per alcuni aspetti li ha addirittura superati. È quanto emerge durante la presentazione del Bollettino Statistico trimestrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, all’interno del quale si legge come ammonti a circa 40 miliardi di euro il valore delle riscossioni erariali nei primi due trimestri del 2022.

Una cifra cospicua è quella che arriva direttamente dal mercato del gioco, in cui l’imposta accertata è pari a 110 milioni di euro. Qui il volume delle accise ha fatto registrare un aumento nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: +36% rispetto a Gennaio-Marzo e addirittura +100% rispetto allo stesso periodo del 2021. Si parla quindi di entrate per oltre 3 miliardi di euro, in crescita ovviamente anche a causa della pandemia Covid 19, che aveva chiuso la filiera terrestre del gambling. Questa crescita ha come simbolo in particolar modo le slot online, divenuto il canale di gioco preferito dalla maggior parte degli utenti online grazie a miglioramenti grafici e tecnologici apportati dalle software house che collaborano quotidianamente con i casinò online attivi nel nostro paese.

Una crescita che non può prescindere da un grande impegno, quello contro il gioco illegale e le dipendenze ad esso collegate. A mettere di nuovo l’accento su questo tema, importantissimo, è stato il Direttore di ADM Marcello Minenna che al margine del convegno ‘Il gioco illegale e i suoi disvalori, il gioco minorile e la ludopatia’ ha dichiarato: “Il nostro è un settore che dal punto di vista legale movimenta oltre 150 miliardi di euro e purtroppo esiste anche una penetrazione della criminalità economico finanziaria per importi rilevantissimi, superiori ai 100 miliardi di euro. Con queste nuove tecniche di controllo e indagine cercheremo di rendere il settore sempre più impermeabile a infiltrazioni legate a fenomeni di illegalità”.

È da qui infatti che partirà la nuova crescita del mercato del gambling, dalla battaglia per la legalità e il contrasto ai siti e alle piattaforme criminali. Ambienti di gioco dove i dati e la salute degli utenti sono in serio pericolo.