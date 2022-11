A Demonte un concerto di banda e organo nella chiesa di San Donato

Sabato 19 novembre alle ore 21, presso la Chiesa di San Donato a Demonte, l’associazione Banda musicale Demunteisa eseguirà un concerto accompagnata dal prestigioso organo della chiesa suonato dalla pianista Milena Giordanengo.

Tra un brano e l’altro verranno proiettati dei filmati che illustreranno le diverse componenti dell’organo; per rendere più immersivo l’evento ogni spettatore sarà fornito della documentazione per seguire al meglio il filmato.

Il progetto, come tutti i progetti della banda, è volto a valorizzare le persone e le bellezze del territorio, ma vuole anche, ad ogni suo concerto insegnare allo spettatore e portarlo a riflettere. In questa occasione si vuole valorizzare l’organo della chiesa di Demonte, illustrando la sua storia e i suoi restauri, e nel contempo spiegare come funziona uno strumento tanto importante quanto poco conosciuto.