Cuneoginnastica: oro, argento e bronzo nel campionato regionale Gold individuale di Artistica

Palaginnastica, Torino, domenica 30 ottobre 2022.

Secondo e conclusivo importante appuntamento di stagione per la categoria junior e senior nel campionato regionale individuale Gold della federazione ginnastica d’Italia.

Le prime a scendere in campo sono state le senior 1 classe 2006; Dalmasso Anna, Fanesi Petra, Ristorto Alessia e Zampieri Anita.

Le ginnaste hanno migliorato le loro prestazioni rispetto la prima prova eccellendo ognuna nei propri attrezzi di punta, splendido esercizio al corpo libero per Anita, precisissime le parallele di Petra e ampissimo il volteggio di Alessia. Nel concorso generale Anna grazie ad una prova regolare e senza sbavatura alcuna conquista la medaglia di bronzo in una gara dall’altissimo livello tecnico; per lei anche il podio color bronzo al volteggio e color argento alle parallele.

Posizioni di prestigio appena a ridosso del podio per le compagne che per pochissimi centesimi non bissano il successo della prima prova. Nella categoria junior a scendere in campo sono Lucrezia Silvestro e Anna kryvoshei che non hanno sbagliato nulla ed hanno portato a termine due ottime gare.

Anya nella classifica junior 2 eccelle e si fa notare per la sua eleganza, la sua grazia e precisione delle esecuzioni, per lei ampissimi margini di miglioramento. Lucrezia, di ritorno da un lungo infortunio gareggia solo in alcuni attrezzi ma nella sua specialità preferita, nonostante il ritardo sulla preparazione vince la prova di giornata ma anche quella di campionato al suo amato volteggio.

Nella categoria Junior 1 con una gara al limite della perfezione la borgarina Sofia Ambrosio, brilla tra le big piemontesi, una categoria la sua, di numerose ginnaste talentuose di cui lei fa parte. Sofia ha ancora migliorato le sue prestazioni che per poco non sono bastate per arrivare al podio. Per lei elementi tecnici di alto valore al corpo libero ed alla trave.

A concludere la giornata di gara, nella categoria silver eccellenza è stata la senior Marta Isaia che con una gara esemplare conquista una meritata medaglia d’argento nel concorso generale. Per lei ampi margini di miglioramento, soprattutto al volteggio. Tutte le ginnaste si sono qualificate per il ripescaggio nazionale di Padova in programma tra quindici giorni.