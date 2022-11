A Castino al via il secondo lotto all'antica osteria per la nuova fruibilità dei paesaggi letterari di Fenoglio

Quell’antica osteria donata al Comune di Castino dalla famiglia Beltramo Bianco, con atto datato 3 agosto 2016, sta per diventare ancora più accogliente.

La Regione Piemonte ha elargito anche al piccolo paese langarolo una cifra importante: 200 mila Euro che, aggiunti ai 50 mila Euro messi a disposizione dall’amministrazione comunale, serviranno per il secondo lotto di lavori, dopo che, negli anni precedenti, l’edificio era stato messo in sicurezza con interventi al tetto ed ai muri, era stato abbellito il muro con la realizzazione di un murales raffigurante il Monastero di San Bovo, ed erano state recuperate le cantine dove ora è attivo il centro Infopoint per i turisti che qui possono conoscere come muoversi tra i vari monasteri dei Comuni aderenti alla Langa del Sole, associazione che, con Fondazione CRC, GAL e Comune ha permesso questo primo lotto di lavori.



«Ora con questi soldi - afferma il sindaco Enrico Paroldo – entro la fine dell’anno daremo il via ai lavori del secondo lotto che faremo con i 250 mila Euro complessivi che abbiamo a disposizione. Sarà recuperata la facciata della vecchia osteria, e realizzati la biblioteca, il museo del Partigiano Johnny, il museo del musicista Michele Corino con, in esposizione, la sua prima fisarmonica.

Con l’installazione dell’ascensore verranno abbattute le barriere architettoniche a favore dei diversamente abili.

Con questo secondo lotto aggiungiamo un secondo importante tassello ai percorsi fenogliani del pavaglione, per rendere Castino un paese ancora più dedito ai percorsi dei partigiano Johnny.



Ringrazio la Fondazione CRC, il GAL, la Regione Piemonte per i contributi, e speriamo di riuscire a finire interventi su questa caratteristica grande cascina su cui lavoriamo con la Sovraintendenza.

Appena arriveranno altri fondi infatti il progetto contempla un terzo e ultimo lotto con la realizzazione futura di camere per il pernottamento, di un bar, di un ristorante e di una enoteca, per sfruttare al meglio i suggestivi crutin presenti».