Al via i lavori per la sostituzione dei giochi per bimbi in piazza Roma a Bra

Nuovi giochi per bimbi in arrivo in piazza Roma. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori per la sostituzione delle attuali attrezzature, che saranno rimosse a favore dell’installazione di una nuova area divertimento per bambini, attualizzata, migliorata e soprattutto inclusiva.



L’intervento partirà lunedì 7 novembre e durerà circa un mese: durante i lavori gli attuali giochi non saranno quindi disponibili per l’utilizzo. L'area sarà recintata ed inaccessibile, con modifica anche dei percorsi pedonali interni alla piazza.

Il nuovo parco giochi di piazza Roma sarà finanziato da fondi comunali, con il contributo della Fondazione Internazionale dei Lions Club LCIF, insieme ai club del territorio Lions Club Bra Host, Lions Club Bra del Roero e Leo Club.