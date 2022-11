All'oratorio di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba una speciale visita gratuita e per tutti

L’Oratorio di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba è un edificio del secolo XIII con impianto rettangolare molto semplice che al suo interno conserva uno spettacolare ciclo di affreschi di trentaquattro metri di sviluppo raffiguranti scene della Passione di Gesù.

Il ciclo fu realizzato tra gli anni ’90 del Quattrocento e gli anni ’30 del secolo successivo e ripercorre gli eventi dall’Entrata di Gesù in Gerusalemme fino alla Resurrezione.

La chiesa è uno dei beni dotati del sistema “Chiese a porte aperte” (ideato dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali ecclesiastici e dalla Fondazione CRT) di apertura e narrazione automatizzata, attivabili tramite l’omonima App: una volta effettuato l’accesso tramite QR si viene guidati alla scoperta del bene al suo interno attraverso un’installazione multimediale costituita da una narrazione storico – artistico – devozionale accompagnata da un sistema di luci mobili e di micro proiettori.

Inoltre, grazie alla declinazione FOR ALL del progetto, nell’Oratorio è presente un pannello visivo-tattile multisensoriale con la descrizione della chiesa e le narrazioni audio-video in italiano in LIS. Proprio a partire da tali strumenti di visita accessibili a tutti sarà proposto a tutti gli interessati la visita-laboratorio for all “Per vedere oltre” in programma sabato 12 novembre dalle 15 alle 17 presso l’Oratorio di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba, curato da Tactile Vision Onlus.

I partecipanti saranno bendati ed accompagnati all’interno della chiesa dove, seduti, ascolteranno le narrazioni storiche, artistiche e devozionali che permetteranno di immaginare, senza l’uso della vista, l’ambiente interno e le scene della Passione affrescate lungo le pareti. Successivamente si potranno togliere le bende per ammirare la bellezza del luogo e delle opere. Seguirà una dimostrazione pratica delle tecniche di realizzazione delle tavole visivo-tattili multisensoriali e delle possibilità esistenti per rendere la fruizione del patrimonio culturale sempre più accessibile a chiunque. L’iniziativa è adatta a tutti, anche a persone non vedenti, e può essere di grande interesse per professionisti e studenti nel campo artistico e culturale. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.

Prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite (link disponibile su https://www.visitmudi.it/per-vedere-oltre-visita-laboratorio-for- Diocesi di Saluzzo all-a-santa-vittoria-dalba/ e sul profilo Facebook del Museo Diocesano Alba https://www.facebook.com/museo.alba).

Per informazioni è possibile scrivere a progetti@noau.eu. L’iniziativa fa parte del calendario di attività proposte dalle Diocesi della Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta e finanziate da Fondazione CRT con l’obiettivo di offrire inedite occasioni di bellezza, benessere e arricchimento personale e spirituale anche a coloro che quotidianamente non hanno libero accesso a esperienze culturali e artistiche. Le iniziative proposte dalle Diocesi di Alba, Cuneo, Fossano e Saluzzo sono coordinate dall’Associazione culturale Noau.

“Per vedere oltre”, visita-laboratorio for all a cura di Tactile Vision Onlus | sabato 12 novembre ore 15:00, Oratorio di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba (CN). Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite (link disponibile su https://www.visitmudi.it/per-vedere-oltre-visita-laboratorio-for-all-a-santa-vittoria-dalba/ e sul profilo Facebook del Museo Diocesano Alba https://www.facebook.com/museo.alba ). Per info scrivere a progetti@noau.eu.