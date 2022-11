Anche Sommariva Perno avrà una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa dedicata a tutte le donne vittime di violenza sarà inaugurata lunedì 7 novembre a Sommariva Perno in via San Giovanni 12, vicino all’Istituto Comprensivo del paese.

L’iniziativa, promossa e realizzata dal Coordinamento di Genere dei Pensionati Cisl cuneesi, in collaborazione con il Comune di Sommariva Perno, segue la recente inaugurazione di Carrù e si inserisce nel progetto «Una panchina al mese perché un giorno solo non basta», che mira a sensibilizzare sul tema e a coinvolgere gli uomini, con il richiamo «Gli uomini in prima fila al fianco delle donne», che ha prodotto una grande partecipazione maschile alle precedenti adozioni/inaugurazioni.

A Sommariva Perno l’evento comincerà alle 10,30 e interverranno Lina Simonetti, segretario provinciale dei Pensionati Cisl cuneesi, il sindaco Walter Cornero, il segretario generale Matteo Galleano, Martina Bertorello dei servizi sociali di Bra e Carmen Soffranio, responsabile del coordinamento di genere dei pensionati Cisl Piemonte. Parteciperanno con alcune letture i ragazzi dell’Istituto Comprensivo, con la professoressa Luisa Cornero.

Importanti le parole di Lina Simonetti, ideatrice del progetto: “La presenza attiva degli uomini in ogni tappa di questo percorso costituisce il valore aggiunto insieme al coinvolgimento delle scuole. Quanto sta avvenendo in Iran, nelle piazze di Teheran e di tutto il Paese, ci mostra con evidenza quanto la forza di una protesta per i diritti delle donne diventi dirompente, se tra i protagonisti vi sono anche gli uomini. La violenza di genere si combatte tutti insieme. Si inizia educando in particolare i più giovani, perché è in giovane età che ci si forma in modo più profondo. Per noi donne questa battaglia, che combattiamo da troppo tempo da sole, potrà vedere una svolta positiva solo dando agli uomini un ruolo attivo in questo percorso culturale e formando le giovani generazioni al rispetto come valore universale”.

Appuntamento dunque a Sommariva Perno lunedì 7 novembre alle 10,30 in via San Giovanni 12.