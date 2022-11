Ancora in calo i casi di Covid ad Alba: -31% in sette giorni

La riduzione è del 31% in una settimana. Sono in forte calo i numeri del Covid sul territorio di Alba, dove in una settimana i casi sono passati dai 247 di martedì 25 ottobre ai 170 resi noti oggi, mercoledì 2 novembre, nel consueto aggiornamento del Comune.

Di segno opposto il dato riguardante le persone ricoverate all’ospedale di Verduno che attualmente risultano positive al virus: 16, contro le 12 di sette giorni fa, nessuna delle quali risulta comunque grave.

Al contempo, sempre secondo dati Asl, i residenti albesi vaccinati sono 25.575 con almeno una dose, 24.079 con due dosi, 20.509 con tre dosi e 4.052 con quattro dosi.